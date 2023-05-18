Fenerbahçe, Ryan Kent'le büyük ölçüde anlaştı Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ın İngiliz futbolcusu Ryan Kent'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan ve sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlamayı isteyen Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi.

Başkan Ali Koç önderliğindeki yönetim ise yeni sezonda tüm kulvarlarda zirveyi zorlayacak bir kadro kurmak için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor.

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe cephesi bu doğrultuda ilk transferini İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'tan yapacak. Sarı-lacivertliler, hücum oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna katmaya çok yakın.

İngiliz oyuncu, sözleşmesi bittikten sonra sezon sonunda Glasgow Rangers'tan ayrılacağını açıklamıştı. Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.

Olumlu referans aldı

Liverpool altyapısından yetişen, Freiburg ve Bristol City maceralarının ardından Rangers'ın yolunu tutan Kent'in Beşiktaş'tan İskoç ekibine giden Rıdvan Yılmaz'dan Türkiye için olumlu referans aldığı biliniyor.

5 sezondur Rangers forması giyen Ryan Kent, bu sezon takımıyla 44 resmi maça çıktı. 3 gol attı, 8 asist yaptı.