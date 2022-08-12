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    Fenerbahçe Sörloth için Tedesco'yu bekliyor

    Chelsea’den geri alınan Timo Werner’in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen, Benjamin Sesko ve Alexander Sörloth’tan hangisinin gönderileceğine Tedesco karar verecek.
    • 12.08.2022 - 15:19
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    Fenerbahçe Sörloth için Tedesco'yu bekliyor

    Fenerbahçe'de 1 numaralı santrfor adayı olan Alexander Sörloth transferinde gözler RB Leipzig’in teknik direktörü Domenico Tedesco’ya çevrildi.

    Son olarak RB Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’yu Transfer eden RB Leipzig’in kadrosunda halen 5 santrfor bulunuyor.

    Fenerbahçe Sörloth için Tedesco yu bekliyor #1

    Kararı Todesco verecek

    Chelsea’den geri alınan Timo Werner’in yanı sıra Andre Silva, Yussuf Poulsen, Benjamin Sesko ve Alexander Sörloth’tan hangisinin gönderileceğine Tedesco karar verecek.

    Alman basını, 36 yaşındaki genç teknik adamın bu konudaki kararını önümüzdeki hafta içinde kulüp yönetimine bildireceğini yazdı.

    Fenerbahçe Sörloth için Tedesco yu bekliyor #2


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