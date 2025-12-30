Fenerbahçe, Souffian El Karouani'ye teklif yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan arkasında kapatan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları başladı.

2 Ocak'ta resmen başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde sarı-lacivertliler, gözünü Hollanda'ya çevirdi.

Fenerbahçe, Utrecht forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek sol bek Souffian El Karouani'nin transferi için şartları zorluyor.

EL KAROUANI'YE CAZİP TEKLİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya finansal olarak cazip bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin, bu teklifinin ardından El Karouani'nin transferinden emin olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde de Faslı futbolcunun transferi için görüşmelerde bulunacağı yazıldı.

29 MAÇTA 18 GOLE KATKI YAPTI

Utrecht forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 15 milyon euro piyasa değerindeki Souffian El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.