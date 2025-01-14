Fenerbahçe stopere Tuta'yı getiriyor

Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir hamleyle 25 yaşındaki stoper Tuta’yı kadrosuna katmak üzere.

Sarı-lacivertli kulüp, Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELER İLERLİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Tuta’nın temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Sarı-lacivertli yönetim, kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlayarak transferi resmen açıklamak için görüşmelerine devam ediyor.

TUTA’NIN PERFORMANSI

Frankfurt’un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.