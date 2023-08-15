Fenerbahçe, Tanguy Ndombele için fiyat yükseltti Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kadrosuna katmak istediği Tanguy Ndombele için teklifini 13 milyon euroya yükselteceği belirtildi.

Orta sahasını son olarak Fred'le güçlendiren Fenerbahçe, Premier Lig'den bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Ndombele için pazarlık vakti

Fred transferinin ardından orta sahaya ikinci takviyeye hazırlanan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Tottenham Kulübü'ne Ndombele için 10 milyon euroluk teklifte bulunmuştu.

İngiliz kulübü 15 milyon euroda ısrar etmişti. Yönetici Selahattin Baki, Tottenham ile yeniden masaya oturacak ve son teklifi 13 milyon euro olarak revize edecek.

Bu rakama transferin sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Tanguy Ndombele kimdir?

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.