Beşiktaş, Arnaud Kalimuendo'yu kiralıyor!

Süper Lig'de geride kalan 17 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan ve 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta gözler, transfer çevrildi.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için de yeni bir isim için çalışmalara başladı.

HEDEF KİRALAMAK

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BONSERVİSİNE 30 MİLYON EURO VERİLDİ

Rennes'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnaud Kalimuendo, ağustos ayında Nottingham Forest'a imza attı.

İngiliz kulüp, 1.75 boyundaki oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

386 DAKİKA SÜRE BULDU

Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı. Fransız santrfor, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.