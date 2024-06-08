Fenerbahçe ve Galatasaray Filip Kostic için karşı karşıya! Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Juventus'un Sırp futbolcusu Filip Kostic'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile ikinci sırada yer alan ve takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi.

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip Juventuslu Filip Kostic için harekete geçti.

Ezeli rakipler karşı karşıya

Çizme basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın planları arasında olmayan Filip Kostic, kendisine takım aramaya başladı.

Haberin devamında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Sırp kanat oyuncusu için şimdiden transfer hamleleri yaptığı iddia edildi.

Juventus 10 milyon euro istiyor

Siyah-beyazlı kulübün yönetimi, Filip Kostic için başlangıçta 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılan bilgiler arasında.

Bu sezon 33 maçta fora giydi

Sırbistan ile EURO 2024'te boy gösterecek olan 31 yaşındaki isim, 2022 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.

Defans ve orta sahanın sol bölgesinde görev alabilen deneyimli futbolcu, bu sezon Juventus'la 33 maça çıktı.

6.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kostic, bu karşılaşmalarda 4 kez asist yaptı.