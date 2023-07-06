Fenerbahçe, Wilfried Zaha ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Wilfried Zaha ile prensipte anlaştığı yıldız futbolcunun kısa süre sonra imzayı atacağı öğrenildi.

Arda Güler'i Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, bu ayrılığın ardından Wilfried Zaha transferinde gaza bastı. Oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna eden sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Zaha ile el sıkışıldı Fenerbahçe'den vergiler hariç 6 milyon euro isteyen Zaha'ya istediği rakam verildi. Bonuslarla birlikte yıllık 8.5 milyon euroyu bulan sözleşmeyi kabul eden 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli yetkililer ile el sıkıştı. Arda Güler'in forma numarasını giyecek Çok büyük bir aksilik olmaması durumunda Wilfried Zaha'nın, önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de oynayacağı ve 10 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.