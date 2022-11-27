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    Fenerbahçe, yeni transferi Ozan Suncak'ın sözleşmesini feshedecek

    Fenerbahçe, yeni transferi Ozan Suncak'ın sözleşmesini feshedecek

    Sarı-lacivertlilerin dün transfer ettiği genç oyuncu Ozan Suncak'ın terör örgütü PKK paylaşımları nedeniyle sözleşmesi feshedilecek.
    • 27.11.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:28
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    Fenerbahçe, Stuttgart altyapısında yetişen ve Almanya 5. Ligi'nde mücadele eden SSV Reutlingen 05 forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna katmıştı.

    Merkez orta sahanın yanı sıra sol kanat beki olarak da görev yapabilen Ozan Suncak, İstanbul'a getirilmişti.

    Fenerbahçe, yeni transferi Ozan Suncak ın sözleşmesini feshedecek #1

    PKK paylaşımları tepki çekti

    Ancak oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Genç oyuncunun terör örgütü PKK paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

    Fenerbahçe, yeni transferi Ozan Suncak ın sözleşmesini feshedecek #2

    Sözleşmesi feshedilecek

    Fenerbahçe, bu gelişme üzerine harekete geçti. Sarı-lacivertliler, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı.

    Fenerbahçe, yeni transferi Ozan Suncak ın sözleşmesini feshedecek #3


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