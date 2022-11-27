Fenerbahçe, yeni transferi Ozan Suncak'ın sözleşmesini feshedecek

Sarı-lacivertlilerin dün transfer ettiği genç oyuncu Ozan Suncak'ın terör örgütü PKK paylaşımları nedeniyle sözleşmesi feshedilecek.

Fenerbahçe, Stuttgart altyapısında yetişen ve Almanya 5. Ligi'nde mücadele eden SSV Reutlingen 05 forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı kadrosuna katmıştı.

Merkez orta sahanın yanı sıra sol kanat beki olarak da görev yapabilen Ozan Suncak, İstanbul'a getirilmişti.





PKK paylaşımları tepki çekti

Ancak oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Genç oyuncunun terör örgütü PKK paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.





Sözleşmesi feshedilecek

Fenerbahçe, bu gelişme üzerine harekete geçti. Sarı-lacivertliler, akademiye transfer ettiği Ozan Suncak ile imzaladığı 3 yıllık amatör sözleşmesini feshetmek için oyuncunun avukatıyla görüşmelere başladı.



