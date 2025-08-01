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Fenerbahçe, Yves Bissouma transferini askıya aldı

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'ya resmi teklif yapmama kararı aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 09:42
Fenerbahçe, Yves Bissouma transferini askıya aldı

Son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Tottenham'dan transfer etmek istediği Yves Bissouma için kararını değiştirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Yves Bissouma'ya resmi teklif yapmama kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, listedeki diğer isimler ile görüşmelere devam edecek.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

25 milyon euro piyasa değeri bulunan Malili orta saha oyuncusu, geçen sezon 44 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

28 yaşındaki yıldız futbolcunun Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

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