Fenerbahçe'ye Ansu Fati'den kötü haber Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Ansu Fati için Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton da devrede.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de, taraftarları üzen bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho’nun da kadrosunda görmeyi çok istediği Barcelonalı oyuncu Ansu Fati için Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN İLGİ

SPORT.es'nin haberine göre; Bir dönem piyasa değeri 80 milyon euro seviyelerine çıkan 21 yaşındaki Ansu Fati’yle Fenerbahçe’nin yanı sıra Sevilla, Marsilya ve Wolverhampton da ilgilendiği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen Ansu Fati, 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.