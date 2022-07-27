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- Fenerbahçe'de gündem Aaron Boupendza
Fenerbahçe'de gündem Aaron Boupendza
- 27.07.2022 - 09:53
- Güncelleme : 27.07.2022 - 10:01
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bu bağlamda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde hücum hattına Joshua King ve Joao Pedro gibi isimlerle takviye yapan Fenerbahçe, yıldız bir golcü arayışında.
2020-21 sezonunda Hatayspor'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig'de 36 maçta 22 gollük başarısıyla krallık tacını takan Gabonlu oyuncu, yaz transfer döneminde Katar Ligi temsilcisi Al-Arabi'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe'ye önerildi
Katar'ın önemli basın organlarından biri olan Al-Watan’ın haberine göre; Katar'dan ayrılmak isteyen oyuncu, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un da onayı alındıktan sonra Boupendza için girişimler başladı. Al-Watan, "Fenerbahçe Boupendza'yı istiyor" başlığıyla haberi duyurdu.
Geçen sezon anlaşma sağlanmamıştı
Sarı-lacivertliler, Hatayspor'da oynarken de 25 yaşındaki golcüyle yakından ilgilenmişti. Ancak 2020-21 sezonunda şartlarda anlaşma sağlanamamış ve Boupendza Katarlı ekip Al-Arabi’ye transfer olmuştu.
Satın alma opsiyonuyla kiralama
Boupendza ismi taraftarların dilinden düşmezken Fenerbahçe yönetimi, transferi hafta sonuna kadar netleştirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin Al-Arabi'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
Taraftarlar istiyor
Fenerbahçe taraftarı, yönetimden forvet transferi beklerken, Boupendza haberini duyan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Gabonlu oyuncu için gündem oluşturdu.
Yakın zamanda Boupendza transferi ile gelişmeler yaşanacağı tahmin ediliyor.