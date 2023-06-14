Fenerbahçe'de Joaquin Correa sürprizi Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına başladı. Inter'in tecrübeli oyuncusu Joaquin Correa'nın menajeri, sarı-lacivertlilerle temasa geçerek oyuncunun Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığını söyledi.

Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalya'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan Alessandro Lucic, Inter'de forma giyen oyuncusu Joaquin Correa'yı da Fenerbahçe'ye önerdi.

Lazio'dan hocası Simone Inzaghi'nin Inter'e geçmesi üzerine Milano ekibine 27.3 milyon euro karşılığında transfer olan Correa, burada mutsuz.

Bu sezon 41 maçta forma giyip 4 gol 3 asistle oynayan Correa, ayrılma isteğini menajerine iletti.

Yıllık maaşı çok yüksek

Lazio'da 117 maçta 30 gol atıp 18 asist yapan ve kariyerini burada inşa eden Joaquin Correa, daha çok ön planda olacağı ve kendini mutlu hissedeceği bir kulüp bulması için menajerinden istekte bulundu. Correa için menajeri de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Yıllık net maaşı 5.9 milyon euro olan Joaquin Correa için Fenerbahçe, bu rakamlara çıkamayacağını, daha makul bir teklif yapabileceğini iletti.