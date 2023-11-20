Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın geleceği belli oldu Fenerbahçe'de geçtiğimiz yaz transfer döneminde sözleşmesi uzatılan Sloven oyuncu Miha Zajc, teklif gelmesi halinde takımdan gönderilebilir.

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Fenerbahçe, sezon başında İsmail Kartal’ın ısrarıyla sözleşmesi biten Sloven orta saha oyuncusunun kontratını uzatmıştı. Ancak Zajc, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Ocak ayında bu bölgeye bir transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Zajc’ı gözden çıkarabilir.

İlgi var, teklif yok

29 yaşındaki oyuncuya daha önce Empoli ve Genoa formalarını giydiği İtalya Ligi’nden ilgi var ancak henüz teklif gelmedi. Yönetim, teklif olması halinde bunu değerlendirebilir.

Olumsuz eleştiri alıyor

Geçtiğimiz 2 sezon boyunca takımın önemli isimlerinden biri olan Zajc, bu sezon öncesi kontrat meseleleri yüzünden kampa katılmamıştı.

Kondisyon olarak takımdan geri kalan oyuncu, 12 maçta 2 gol atarak takıma katkı sağlasa da performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.