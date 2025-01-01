Fenerbahçe'de Osayi Samuel'den olumsuz haber

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Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık' ifadelerini kullandığı deneyimli futbolcunun sözleşmesinin hala resmiyete dökülememesi ve 27 yaşındaki futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının sarı-lacivertli camiada bir panik havası yarattığı ifade edildi.

Yönetimin, Osayi Samuel'in Galatasaray'a transfer ihtimalinin taraftarlar arasında yaratabileceği tepkiyi göz önünde bulundurarak yıldız futbolcunun sözleşmesini bir an önce uzatmayı hedeflediği ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.

OSAYI İÇİN BU SEZON

Galatasaray ile adı geçen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 18 maça çıktı. Söz konusu süreçte gol sevinci yaşamayan Osayi'nin 1 asisti bulunuyor.