Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Jaka Bijol

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Haber Global'in haberine göre; sarı lacivertliler, stoper transferi için İtalya'da Udinese forması giyen Sloven oyuncu Jaka Bijol'un durumunu ve şartlarını sordu.

JAKA BIJOL KİMDİR?

Jaka Bijol, 1999, Slovenya doğumlu bir stoper oyuncusudur. 1.90 boyundaki Bijol, başlangıçta defansif orta saha oyuncusuydu, 2021-22 sezonunda stoper pozisyonuna geçti.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE TANINAN BİR OYUNCU

Jaka Bijol, güçlü fiziği ve defansif yetenekleriyle tanınan bir oyuncudur.

Futbol kariyerine NK Rudar Velenje takımında başlamış ve daha sonra PFK CSKA'ya katılmıştır. Şu anda Udinese'de önemli bir rol oynamaktadır.

4 GOLE KATKI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik katkı yaptı.