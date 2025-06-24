Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!

Fenerbahçe'de yönetim, transferler üzerine yoğun mesai yapıyor.

Başkan Ali Koç'un önderliğinde Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Okan Özkan görüşmelerde yer alıyor.

RAPOR HAZIRLANDI

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, yönetime verdiği listede her bölge için detaylı bir rapor hazırladı.

MOURINHO'NUN TALEPLERİ

Dominik Livakovic'in olası ayrılığında yerli bir kaleciyle yola devam etmek isteyen Portekizli teknik adam, savunmaya da en az 3 takviye talebinde bulunduğu ifade edildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe yönetiminin, Sebastian Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, bu sebeple orta sahanın merkezinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu da transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Kanatlarda dünya çapında tanınan isimlerin şartlarını öğrenen sarı-lacivertliler, planını hazırladı.

Fenerbahçe, önümüzdeki süreçte özellikle sol kanat ve santrfor olarak da forma giyebilen futbolcular ile temasa geçecek.

KAMPA 2 TRANSFER İSTİYOR

Jose Mourinho, 14 Temmuz'da başlayacak Portekiz kampı öncesinde en az 2 transferin gerçekleşmesini talep etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda boy gösterecek Fenerbahçe, 8 Temmuz'da topbaşı yapacak.