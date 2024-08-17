Fenerbahçe’den Ansu Fati hamlesi Fenerbahçe, Barcelona’nın genç yıldızı Ansu Fati’yi kiralamak için harekete geçti.

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Fenerbahçe, transferde yine bomba bir iddiayla gündeme geldi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; sarı-lacivertliler Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi kiralamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun özel isteğiyle transfer listesine alınan 21 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe yönetimi, Barcelona ile görüşmelere başladı.

Katalan devi, sakatlıklarla boğuşan Fati'den kurtulmak istediğinden, kiralama teklifine sıcak bakıyor.

Hatta oyuncunun yüksek maaşının büyük bir kısmını karşılayarak Fenerbahçe'ye kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

SEVİLLA'DA İSTİYOR

Ancak Fenerbahçe'nin bu transferde tek rakibi değil. Ansu Fati'nin yetiştiği Sevilla, eski oyuncusunu geri almak için büyük bir çaba gösterdiği kaydedildi.

İNGİLİZLER DE DEVREDE

Bu transferde sadece Fenerbahçe ve Sevilla değil, Premier Lig'den Marsilya ve Wolverhampton da yarışın içinde. Barcelona, tüm bu teklifleri değerlendirerek oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararı verecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen Ansu Fati, 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.