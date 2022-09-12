Fenerbahçe'den Attila Szalai için transfer kararı

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile başlayan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Attila Szalai ile ilgili karar verildi.

Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olmasının ardından sezonun gözde isimlerinden Macar savunmacı Attila Szalai'nin de durumu merak ediliyordu.

Sarı-lacivertliler sezon başında verdiği kararın arkasında durmaya devam ediyor.

Szalai'ye izin çıkmamıştı

Kanarya'ya hem Kim Min-Jae hem de Attila Szalai için güçlü teklifler gelmişti. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızı Napoli'ye göndermiş ancak Macar stopere izin vermemişti.

"Aynı sezonda hem Kim'i hem seni göndermeyiz"

Yönetim, Szalai ile görüşerek "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayız." dedi.

Macar stoper bu yıl da takımda kalacak. Szalai, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken, 2 de asist yaptı.