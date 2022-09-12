Petrol
93.9
1.14%
Euro
18.4961
0.98%
Dolar
18.2426
0.04%
Altın
1.011
0.47%
Borsa
3624
2.91%
Bitcoin
406.299
2.34%
BTXN Coin
6.73
-4.67%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Fenerbahçe'den Attila Szalai için transfer kararı

    Süper Lig'e iddialı bir kadro ile başlayan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Attila Szalai ile ilgili karar verildi.
    • 12.09.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'den Attila Szalai için transfer kararı

    Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olmasının ardından sezonun gözde isimlerinden Macar savunmacı Attila Szalai'nin de durumu merak ediliyordu.

    Sarı-lacivertliler sezon başında verdiği kararın arkasında durmaya devam ediyor.

    Szalai'ye izin çıkmamıştı

    Kanarya'ya hem Kim Min-Jae hem de Attila Szalai için güçlü teklifler gelmişti. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızı Napoli'ye göndermiş ancak Macar stopere izin vermemişti.

    Fenerbahçe den Attila Szalai için transfer kararı #1

    "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni göndermeyiz"

    Yönetim, Szalai ile görüşerek "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayız." dedi.

    Macar stoper bu yıl da takımda kalacak. Szalai, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken, 2 de asist yaptı.

    Fenerbahçe den Attila Szalai için transfer kararı #2


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Btcrobo

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Ağrı Dağı’nda, Kraliçe Elizabeth anıldı
    İç Haber

    Ağrı Dağı’nda, Kraliçe Elizabeth anıldı

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı
    3. Sayfa

    Beyoğlu’nda, müşteri gibi girdiği büfede kasayı boşalttı

    Görüş Bildir