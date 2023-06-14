Bruma, 6.5 milyon euro bedelle Braga'da Fenerbahçe, futbolcusu Bruma'nın 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, takımda forma şansı bulamayan Bruma'yı Braga'ya kiralamıştı. Sarı-lacivertliler hücum oyuncusunun Portekiz ekibine satılması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Armindo Tué Na Bangna (Bruma) ‘nın kalıcı transferi konusunda Portekiz ekibi Braga ile 6,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır.



Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

4.25 milyon euroya transfer edilmişti

Sarı-lacivertliler, 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği Bruma'yı geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı.

Ülkesinde başarılı performanslar gösteren Portekizli oyuncu için Braga Başkanı Antonio Salvador, uzun süre İstanbul'da pazarlık yapmıştı. 4.25 milyon euro ile başlayan pazarlıklar toplamda toplam 6.5 milyon euro ile sona erdi.

Bruma, 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe, Bruma'dan 2.25 milyon euro kar elde etti. Braga, Bruma'nın sözleşmesine 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesi de koydu.

Portekizli oyuncu, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak