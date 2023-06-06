Fenerbahçe'den forvete Umut Nayir hamlesi Fenerbahçe, Enner Valencia ve Serdar Dursun'un takımdan ayrılma ihtimaline göre kadrosunu milli oyuncu Umut Nayir'le güçlendirmek istiyor.

Süper Lig'de mutlu sona ulaşamayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi.

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le final maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, bu maç öncesinde golcü transferi için harekete geçti.

Umut Nayir gündemde

TRT Spor'un haberine göre; Enner Valencia ile Serdar Dursun'un olası ayrılığı, sarı-lacivertli yönetimin forvet arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe, Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i gündemine aldı.

En golcü yerli futbolcu

Küme düşen İstanbul ekibiyle bu sezon 32 maça çıkan milli oyuncu, Süper Lig'de 17 kez rakip fileleri havalandırırken 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Umut Nayir, son hafta maçları öncesi, ligde en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda.

29 yaşındaki futbolcu daha önce Beşiktaş, Hajduk Split, Giresunspor ve Bursaspor gibi takımlarda mücadele etti.