Fenerbahçe'den Paredes sürprizi Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Fenerbahçe'de Leandro Paredes'in adı gündeme geldi.

Yeni sezonda kadrosunu yıldızlarla donatma kararı alan Fenerbahçe, Süper Lig’de dengeleri bozacak bir ismin peşine düştü.

Fenerbahçe, bonservisi PSG’de olan ve bu sezon Juventus’ta forma giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes’i istiyor.

Fransız ekibinin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki millî tangocunun menajeriyle kurulan temasta ışık göründü.

Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde Fransa’ya çıkarma yaparak PSG’yle bonservis pazarlığına oturacak.

4 yıl önce 40 milyon euroya PSG aldı

Dört yıl önce 40 milyon euro bedelle Zenit’ten PSG’ye transfer olan Paredes’in mevcut piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

2022 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’in kadrosunda yer alan Paredes, eğer transferi gerçekleşirse Ortega, Sosa ve Perotti’den sonra Fenerbahçe’de dördüncü Arjantinli olacak.