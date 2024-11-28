Fenerbahçe'den Sadio Mane'ye ret

Haber Merkezi

Devre arasında '10 numara' Anderson Talisca ve '8 numara' Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye Suudi ekibi Al-Nassr'dan sürpriz bir öneri geldi.

Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca konusunda yoğun görüşme halinde olan iki kulüp arasındaki son gündem maddesi, Sadio Mane oldu.

Bonuslar hariç 40 milyon euro garanti ücreti olan 32 yaşındaki Senegalli futbolcu ile yolları ayırmak isteyen Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye öneri sundu.

FENERBAHÇE REDDETTİ

Yönetim, yüksek kazancı olan ve devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran Sadio Mane'yi reddetti.

DEVAMLILIK VE SAKATLIK SORUNU

Futbolcu son 2 yılda sakatlıktan dolayı 139 gün sahalardan uzak kaldı. Verimlilik açısından da Liverpool'daki günlerinden oldukça uzakta.

Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist kaydeden Mane, diğer 9 resmi mücadelede ise 2 kez ağları sallayıp gol pası veremedi. Transferde planını yapan Fenerbahçe, Mane riskine girmek istemedi.

TRANSFER PLANI BELLİ, MANE FAZLA

Anderson Talisca ve Cristian Medina konusunda atılmış resmi imza yok. Teknik Direktör Jose Mourinho, sol stoper ve sol bekte görev yapabilen bir oyuncu istiyor.

Talisca'yı taraftara hediye etmek isteyen Yönetim'in, 8 ve 10 konusunda acelesi yok. Bütçe kalırsa hedef savunmacı takviyesi yapmak.

Tüm bu detaylar doğrultusunda Mane ismine ihtiyaç duyulmadı. Kanatlarda Allan Saint Maximin-Oğuz Aydın, Dusan Tadic-İrfan Can Kahveci isimlerinden memnun olan yönetim, Sadio Mane takviyesinin hayli lüks olduğunu düşünüyor.