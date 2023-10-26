Fenerbahçe'den stoper atağı! Ekvadorlu savunmacı gündemde Fenerbahçe'de stoper sorunu oluşmaya başladı. Kadroda sakatlığı bulunmayan 3 stoperi bulunan sarı-lacivertliler, Djiku'nun Afrika Kupası'na gitme ihtimaline karşı Jackson Porozo'yu gündemine aldı.

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Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi Özel Haber

Fenerbahçe'de, Luan Peres'in ardından Serdar Aziz'in de 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Eldeki stoper sayısı 3'e düşen sarı-lacivertlilerde Djiku'nun da Afrika Şampiyonası'na gitmesi beklenirken, tehlikeyi sezen yönetim ocak ayı için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin gündeminde ise Jackson Porozo var.

Scout ekibinin bir süredir takip ettiği 23 yaşındaki savunmacı, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Kiralık sözleşmesinin devralınması gündemde

Bonservisi Troyes'te olan Ekvadorlu oyuncu şu anda Olimpiakos'ta kiralık olarak forma giyse de Fransız ekibi, oyuncunun yeterince oynatılmadığını düşünüyor.

Geri çağrılması gündemde olan oyuncuya Fenerbahçe'nin de teklif yapması bekleniyor. Şartların oluşması halinde kiralık sözleşmesini 6 aylığına sarı-lacivertliler devralacak.

1.92'lik genç stoper, 5 maçta sadece 130 dakika oynadı.