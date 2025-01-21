Fenerbahçe'den Strahinja Pavlovic'e rekor teklif

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Fenerbahçe, Sırp stoper Strahinja Pavlovic için Milan kulübüne 20 milyon euro bonservis ve bonus maddeler içeren bir teklif sundu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe’nin yaptığı teklif, Milan kulübü için önemli bir teklif olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe'nin bu önerisi, Alman ve İngiliz kulüplerinin de ilgisini çeken Pavlovic için yakın bir zamanda karar verileceği anlamına geliyor.

TADIC DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin teklifine ek olarak, Dusan Tadic, vatandaşı Pavlovic’i arayarak Fenerbahçe ve İstanbul hakkında olumlu referans verdi. Tadic’in, Pavlovic’e Fenerbahçe’deki yaşamı anlatarak kararını etkilemeye çalıştığı ifade ediliyor.

ÖNCEKİ TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Fenerbahçe, daha önce Pavlovic için Milan’a 18 milyon euro teklif etmişti. Ancak Milan CEO’su Giorgio Furlani, bu rakamın beklentilerinin çok altında olduğunu belirterek teklifi yetersiz bulmuştu.

PAVLOVIC’İN DURUMU

Milan, Pavlovic’i 2024 yazında Salzburg’dan 18 milyon euroya transfer etmişti ve Sırp stoperin 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 23 maçta forma giyen Pavlovic, bir gol atarak performansını da kanıtladı.