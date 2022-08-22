Fenerbahçe'den transferde dev gelir

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazandı, kasasına tam 26 milyon 250 bin euro (480 milyon TL) koydu.

Fenerbahçe son derece hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Jorge Jesus’u takımın başına getiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 11 futboluyla sözleşme imzaladı.

Üstelik çalışmalar devam ediyor. Yönetim, bir forveti daha kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe’de gelenler kadar bavulunu toplayan oyuncu sayısı da fazlaydı.

Toplamda 12 isim gitti. Bunlardan 5’i bedelsiz ayrıldı, Samatta ise Genk’e kiralandı. Sarı-lacivertliler, 6 oyuncuyla da kasasına para koyarak yollarını ayırdı.

En çok gelir Kim Min Jae'den

Fenerbahçe’nin satışından en çok gelir elde ettiği isim, 18 milyon euroya Napoli’ye satılan Kim Minjae oldu. Sarı-lacivertliler, Allahyar ve Ozan Tufan için Hull City’den 7.5 milyon euro aldı.

Transferi henüz resmen açıklanmasa da Muhammed Gümüşkaya 500 bin euroya Westerlo’ya gitmek üzere.

Toplam 26 milyon euro

Arda Kurtulan ise 200 bin euroya Adana Demir’in yolunu tuttu. Fenerbahçe, son olarak Tisserand’ı 3 milyon euroya El Ittifak'a satarak şu ana kadar transferden kasasına tam 26 milyon 250 bin euro, yani 480 milyon TL para koydu.