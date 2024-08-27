Fenerbahçe'den Victor Lindelöf atağı! Becao'nun yerine... Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine İngiliz devi Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü transfer etmek için harekete geçti. Lindelöf'ün, eski hocası Jose Mourinho'nun teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala Rodrigo Becao'yu gönderip, yerine stoper almak istiyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf ile ilgileniyor.

LİNDELÖF'ÜN DURUMU

30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde avantaj sağlıyor.

Defansın neredeyse her bölgesinde oynayabilen Lindelöf'ün, eski hocası Mourinho'nun teklifine olumlu yaklaştığı bildiriliyor.

TRANSFER SEZONU SONUNA YAKLAŞILDI

İngiltere'de transfer sezonunun ay sonunda sona erecek olması, Lindelöf'ün İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalini artırıyor.

Bu tarihten sonra Manchester United'ın Lindelöf'ü bırakması bekleniyor ve Fenerbahçe'nin transfer hamlesi için uygun bir fırsat olabilir.