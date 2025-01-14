Fenerbahçelileri endişelendiren gelişme: Anderson Talisca'ya talip çıktı

Haber Merkezi

Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürülen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınında yer alan iddialara göre Al-Ittihad, Talisca için devreye girdi.

AL-İTTİHAD, TALISCA'YI İSTİYOR

Suudi Arabistan basınından SSC Sports SA'nın haberine göre; Al-Ittihad, sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.

Arap ekibinin, Brezilyalı yıldız için transfer girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmeler, Fenerbahçe cephesinde endişe yaratırken sarı-lacivertli yönetim, transferde işi şansa bırakmamak adına temaslarını artırma kararı aldı.

30 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi için büyük bir mücadele yaşanması bekleniyor.