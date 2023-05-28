Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklentisi: 25 milyon euro Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı. Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun bitmesine sayılı haftalar kala şampiyonluk umudunu sürdüren ve Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'le final oynayacak Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla en iyi oyuncular arasında gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği belli oluyor.

2018 yılında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den sarı-lacivertli takıma katılan Ferdi Kadıoğlu'nu Avrupa'nın birçok kulübü transfer listesine dahil etti. İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika'dan talipleri olan sözleşmesi 2026'da bitecek olan genç oyuncu için Fenerbahçe şimdiden şartlarını belirledi.

Fenerbahçe 25 milyon euro bekliyor

Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu satmak konusunda aceleci davranmak istemediği, Ferdi'yi isteyen kulüplerden de bonservis beklentisi olarak en az 25 milyon euro gelir beklediği öğrenildi.

Jesus'un vazgeçilmezi

Bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un vazgeçilmezi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 45 maça çıktı. Ferdi, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.