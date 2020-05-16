Fenerbahçe'nin görüştüğü üç hoca F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan Divan Kurulu toplantısında üç teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Bjelica oldukları öğrenildi.

Fenerbahçe'de Divan Kurulu toplantısı koronavirüs nedeniyle ilk kez telekonferans yoluyla yapıldı.

Üyelerin karşısına geçen Başkan Ali Koç, teknik direktör arayışları hakkında bilgi verdi.

"AÇ, CESUR BİR HOCA ARIYORUZ"

Koç, "Üç ayrı hocayla görüşüyoruz. Yerli de var, yabancı da var. Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası bir teknik adam bakıyoruz.'' diyerek aradıkları kriterlerden de bahsetti.

EMRE BELÖZOĞLU YERLİ İSTİYOR

Başkanın bahsettiği üç teknik direktörün Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Bjelica oldukları öğrenilirken, önümüzdeki sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine yerli alternatiflere ağırlık verildiği belirtildi.

Ali Koç'un, Bjelica ile anlaşma aşamasına gelmesine rağmen Belözoğlu'nun yerli hocada diretmesi üzerine geri adım attığı bildirildi.

Abdullah Avcı ile Erol Bulut isimlerinin ön plana çıktığı sarı-lacivertlilerde yönetim, hoca sorununu kısa süre içerisinde çözmeyi hedefliyor.