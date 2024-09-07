Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için reddettiği teklif ortaya çıktı Transferin son gününde Atletico Madrid, İsmail Yüksek için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler bu teklifi geri çevirdi.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların İsmail Yüksek ile ilgili kararı dikkat çekti.

25 yaşındaki orta saha, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa kulübünün radarına girmişti.

ATLETICO KAPIYI ÇALDI

La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için sarı- lacivertli kulübün kapısını çaldığı ifade edildi.

Transferin son gününde kiralama formülü içeren teklif, Fenerbahçe tarafından kabul görmedi. Bunun nedeni ise Sofyan Amrabat transferiyle birlikte, takımda güçlü bir orta saha rotasyonuna sahip olmak.

7 MAÇTA 629 DAKİKA

1.83 boyundaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maçta forma şansı buldu. Portekizli hoca, öğrencisini toplamda 629 dakika oynattı.

Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonu başında kadrosuna kattığı futbolcuyu; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralamıştı.