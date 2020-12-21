Fenerbahçe'nin stoper hedefi: Sokratis Papastathopoulos

Defansı toparlayacak bir stoper arayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Romalı Jesus'un ardından Arsenalli Sokratis Papastathopoulos'la da temasa geçti.

Tisserand ve Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor.

Bir süre önce Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus ile iletişime geçen sarı-lacivertlilerin, Arsenal'in Yunan defans oyuncusu Sokratis Papastathopoulos'la da ilgilendiği öğrenildi.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmek için İngiltere'ye gittiği belirtilirken, bu sezon sadece 2 maçta süre alan tecrübeli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Arsenal'in 2018'de Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Sokratis'in, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmaya çalışacak olan Fenerbahçe yönetimi, Sokratis ile el sıkışılması halinde İngiliz ekibiyle masaya oturacak.