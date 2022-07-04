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Fenerbahçe'nin temasa geçtiği Joshua King kimdir,kaç yaşında ve kariyeri?

Fenerbahçe'nin temasa geçtiği Joshua King kimdir,kaç yaşında ve kariyeri?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet transferi için sürpriz bir isim ile temasa geçti.İşte detaylar..