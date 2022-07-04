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- Fenerbahçe'nin temasa geçtiği Joshua King kimdir,kaç yaşında ve kariyeri?
Fenerbahçe'nin temasa geçtiği Joshua King kimdir,kaç yaşında ve kariyeri?
- 04.07.2022 - 17:55
Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.Sarı lacivertli ekip son olarak Joshua King'in menajeri ile temasa geçti.
Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbehçe 30 yaşındaki Norveçli golcüyü radarına aldı.
Joshua King son olarak Watford forması giydi.Geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta 5 gol 3 asistlik katkı sağlayan King'in Watford ile olan sözleşmesi sezon sonu bitti.Peki kimdir Joshua King?
Joshua King kimdir?
15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo şehrinde dünyaya gelen Joshua King 2008 yılında Valeranga takımından Manchester United'a transfer olmuştur.Sağ ayaklı forvet Manchester'ın ardından Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford takımlarının formalarını giydi.King profesyonel kariyerinde oynadığı 366 maçta toplam 79 gol ve 45 asist yapmıştır.
Oğluna Fenerbahçe forması giydirmişti
Joshua King bir dönem oğluna Fenerbahçe forması giydirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme gelmişti.Transferin nasıl noktalanacağı merak ediliyor..