Fenerbahçe'ye Elif Elmas müjdesi Fenerbahçe'nin Napoli'ye sattığı Elif Elmas, Liverpool'a transfer olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu satıştan pay alacak.

Bu sezon Serie A'da rakiplerinin önünde şampiyonluğa koşan ve Devler Ligi'nde çeyrek finale kalan Napoli'de takımın dikkat çeken isimlerinden olan Elif Elmas'ı geleceği belirleniyor.

Liverpool istiyor

Fenerbahçe'nin 16.2 milyon euro bedelle Napoli'ye sattığı Elmas'la İngiltere Premier Lig ekiplerinde Liverpool yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe transferden pay alacak

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan orta saha oyuncusu için 40 milyon euro seviyelerinde bir ücret bekleniyor. Transferin bu fiyatlarda gerçekleşmesi halinde ise Fenerbahçe, büyük bir gelirin sahibi olacak.

Sarı-lacivertli takımın Makedon oyuncunun bir sonraki satışından 1.5 milyon euro payı bulunuyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncudan toplam geliri 18 milyon euro seviyelerini bulacak.

Bu sezon 35 maçta forma giydi

2019-2020 sezonundan beri Napoli forması giyen yetenekli orta saha takımıyla bu sezon 35 maça çıktı. Elmas, bu maçlarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.