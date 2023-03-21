Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Augsburg Berisha'nın bonservisini alacak Augsburg, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha için son kararını verdi.

Augsburg, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya karar verdi.

Fenerbahçe'den 300 bin euro karşılığında satın alma opsiyonuyla Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'nın geleceği netlik kazanıyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi 24 yaşındaki oyuncunun 4,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Augsburg yönetimi, kısa süre içinde satın alma opsiyonunu devreye sokarak başarılı oyuncunun bonservisini alacak.

Alman Milli Takımı'na çağrıldı

Augsburg formasıyla bu sezon dikkat çekici bir performans gösteren Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası ön eleme gruplarında oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edildi.

24 yaşındaki Mergim Berisha, bu sezon çıktığı 19 maçta 9 gol, 4 asist yaptı. Fenerbahçe, Berisha'yı 2021 yılında Avustuya ekibi RB Salzburg'dan 5 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.