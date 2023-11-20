Ferdi Kadıoğlu, Arsenal scoutunu mest etti! Premier Lig yakın... Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Almanya maçını seyretmeye gelen Premier Lig ekibinin yetkililerini büyüledi.

ensonhaber.com

Avrupa'nın ünlü takımlarının peşine düştüğü Ferdi Kadıoğlu, Almanya deplasmanında şov yaptı, taliplerine de mesajı yolladı.

Berlin'deki maçı takip eden Arsenal scoutlarına, milli futbolcu etkili performansı ile "Premier Lig'e hazırım." mesajı verdi.

Arsenal scout şefi mest oldu

Trabzonspor mücadelesinde de Ferdi'yi izleyen Arsenal scout şefi, bir kez daha olumlu notlarla ülkesine döndü.

Scout şefinin raporunda, "Premier Lig'de rahatlıkla oynar. Ufak tefek geliştirmelerle yıldız olur." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun farklı mevkilerde oynaması da en önemli artısı olarak hanesine yazılıyor.

Napoli de peşinde

Milli oyuncu için İtalyan ekipleri de sırada. Napoli geçen sezondan beri oyuncuyu isterken Milan ve İnter'in de takipte olduğu Çizme basınına sık sık yansıyor.

2026'ya kadar sözleşmesi var

2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında 166 maçta 15 gol attı ve 20 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.