Ferdi Kadıoğlu, Napoli'yi reddetti Fenerbahçe, başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Napoli'den gelen 17 milyon euroluk teklifi reddetti. Sarı-lacivertli futbolcu da takımda kalmak istiyor.

Fenerbahçe'de performansıyla oldukça beğenilen Ferdi Kadıoğlu, İtalyan devi Napoli'nin kıskacına girdi.

Sözleşmesinde bir sonraki satışından eski kulübüne %20 pay maddesi bulunan Ferdi için 25 milyon euronun altında gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertliler Napoli'den gelen 17 milyon euroluk öneriyi de kabul etmedi.

"Şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Play Spor'un haberine göre; tecrübeli futbolcu da Fenerbahçe'nin bu isteğini haklı bularak herhangi bir sorun çıkarmadı ve Napoli'yle görüşmedi.

Milli oyuncunun yönetime "Şampiyonluk yaşamadan ayrılmak içime sinmiyor." dediği de gelen haberler arasında.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon çeşitli mevkilerde 48 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.