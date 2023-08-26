Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj: Bayern Münih scoutları geliyor Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu sezon boyunca Bayern Münih scoutları tarafından izlenecek.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Sacha Boey ile ilgilenen Bayern Münih, bu sezon Fenerbahçe'de kalacağını duyuran Ferdi Kadıoğlu'nu da istiyor.

Transferi geleceğe yatırım olarak gören Alman devi sezon boyunca scoutlara Ferdi Kadıoğlu'nu izletecek.

23 yaşındaki futbolcunun birçok mevkide oynamasından etkilenen Thomas Tuchel'in sezon sonuna kadar gözlemcilerden detaylı analizler alacağı da gelen haberler arasında.

Kırmızı-beyazlı ekibin 2024 yılına kadar Ferdi'nin gelişimini takip edip, oyuncunun mesafe katetmesi durumunda resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Tuchel skora daha fazla katkı bekliyor

Ferdi'nin skora yaptığı katkıyı artırması gerektiğini düşünen Tuchel'in özellikle son paslar anlamında genç futbolcuyu analiz edeceği de Alman basınında geçen detaylar arasında.

Sağ bek ve sol bek pozisyonlarında sık sık oynayan başarılı futbolcu geçen sezon 4 gol 5 asist yaparak takımına destek olmuştu.