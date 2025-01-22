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Fernando Muslera'nın maç sonu yaptığı hareket gündemde

Fernando Muslera'nın maç sonu yaptığı hareket gündemde Galatasaray, Dinamo Kiev karşısında beklenmedik bir şekilde 3-3 berabere kaldı. Taraftarların tepkisi, Dinamo Kiev’in üç şutunun da golle sonuçlanmasına ve Muslera’nın performansına odaklandı. Uruguaylı kaleci, maçın ardından yaptığı hareketle tartışmaları daha da alevlendirdi.