UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir sonuçla sahadan ayrıldı.
Uzun süredir resmi maç oynamayan Ukrayna temsilcisinin sarı-kırmızılı ekipten puan alması, taraftarların büyük tepkisine yol açtı.
ELİYLE "BİTTİ" İŞARETİ YAPTI
Dinamo Kiev’in kaleyi bulan üç şutunun da golle sonuçlanması, eleştirilerin odağına Muslera’yı koydu. Maçın ardından soyunma odasına hızla yönelen tecrübeli kalecinin eliyle "bitti" işareti yapması dikkat çekti.
Deneyimli eldivenin sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, hareketin sözleşme yenilemeyi düşünen yönetime de mesaj niteliğinde olduğu öğrenildi.
MUSLERA’NIN SEZON KARNESİ
Galatasaray'ın kaptanı Muslera, bu sezon çıktığı 26 maçta kalesinde 37 gol gördü.
Taraftarlar, özellikle kritik maçlarda beklenen performansı sergileyemediği gerekçesiyle Uruguaylı kaleciye sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.
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