Florya'da büyük zirve! Okan Buruk Rashford için seferberlik istedi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde duruma el attı. İşte yaşananlar...

Ameliyat olduktan sonra tedavisi tamamlanan Özbek, hastaneden çıkar çıkmaz Florya'ya gitti.

İŞTE TOPLANTIYA KATILANLAR

Florya'daki transfer toplantısına Dursun Özbek ile birlikte yöneticilerden Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ile birlikte Okan Buruk ve teknik heyetten bazı isimler katıldı.

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Dursun Özbek bu toplantıyı, "Okan Hocamızın istediği oyuncuları transfer etmek için gereken fedakarlık neyse yapacağız. Bu konuda harcama limitimiz de paramız da var. Fırsat transferlerini bekleyelim ama kritik olan hamlelerimizi de fırsat transferini beklemeden yapalım." diyerek açtı.

Başkan Özbek, ilk etapta kanat transferine yoğunlaşmaları gerektiğini vurguladı, hedefleri belirledi: Marcus Rashford ve Samuel Chukwueze...

ÖZBEK İKİ OYUNCUYU SEÇTİ

Başkan Dursun Özbek, Manchester United'ın kadro planlamasında yer almayan 27 yaşındaki İngiliz yıldızı alarak Fenerbahçe'ye güçlü bir karşılık vermeyi planlıyor.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rasfhord için 10 milyon euroyu bulan maaşının karşılanması şartıyla kiralama teklifi yapıldı. Barcelona'nın da listesinde olan Rashford'da sorun çıkması halinde rota İtalya'ya çevrilecek.

MANU'YA TEKLİF YAPILDI

Milan'da fazla forma şansı bulamayan Samuel Chukwueze için girişimlere başlanacak. Villarreal'de fırtına gibi sen 25 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat, geçen sezon transfer olduğu İtalya'da umduğunu bulamadı.

MILAN İLE TEMAS KURULACAK

İlk 11'de düşünülmeyen Chukwueze ayrılmak istiyor. Sarı kırmızılıların, 18 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Florya'daki toplantıda ayrıca stoper ve sağ bek transferleri için de yoğunlaşma kararı alındı.