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    Francisco Montero'dan transfer sözleri

    Francisco Montero'dan transfer sözleri

    Beşiktaş'ın genç savunmacısı Francisco Montero, siyah beyazlılardan ayrılacağının sinyalini verdi. İspanyol futbolcu, devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceklerini söyledi.
    • 08.10.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 17:35
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    Montero'yu kiralık olarak göndermeye hazırlanan siyah beyazlılar, oyuncuya ve menajerine görüşmeler yapması için izin verdi.

    İspanyol stopere çok sayıda teklif geldiği ve bunlar arasında bir değerlendirme yaparak seçimini gerçekleştireceği belirtildi.

    Son olarak Yunan ekibi AEK kendisiyle ilgilense de hem Beşiktaş hem Montero anlaşma sağlayamamıştı.

    Francisco Montero dan transfer sözleri #1

    "İyi teklifler gelirse değerlendireceğim"

    İspanyol stoper Montero ayrılık sinyali verdi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Montero, ''Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' dedi.

    Atletico Madrid altyapısından yetişen Montero, İspanyol Elche takımından teklif gelip gelmediği yönündeki soruya ise, ''İlgilenen takımlar var. Daha önce söylediğim gibi benim için en iyisi ne ise onu yapacağım'' şeklinde konuştu.

    Francisco Montero dan transfer sözleri #2

    Adı Sevilla ile anılmıştı

    İspanyol savunmacının ismi yaz transfer döneminde La Liga ekiplerinden Sevilla ile de anılmıştı.

    Bu sezon şu ana kadar 45 dakika süre alan Montero'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

    Francisco Montero dan transfer sözleri #3


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