Franck Kessie, Al Ahli'ye transfer oldu Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi resmen transfer ettiğini açıkladı.

Son dönemlerde yapılan transferlerle dünya futboluna damgasını vuran Suudi Arabistan'a bir yıldız futbolcu daha gitti.

Kadrosuna kattığı Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Eduard Mendy ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızlarla dikkatleri çekmeyi başaran Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer ettiğini duyurdu.

"Hoşgeldin Kessie"

Kessie'nin transferiyle ilgili olarak Suudi kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hikaye burada devam ediyor. Hoşgeldin Kessie" ifadeleri kullanıldı.

12.5 milyon euro karşılığında gitti

26 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız 12.5 milyon euroya Suudi Arabistan Ligi ekibinin yolunu tuttu.

Orta sahada forma giyen Kessie geçtiğimiz sezon Barcelona'da 28 maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.