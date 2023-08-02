Fransızlar yazdı: Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de

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Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmak üzere...
Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre; sarı lacivertli kulüp, zorlu pazarlıkların ardından Cengiz'in transferi için Marsilya ile anlaştı.
Milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ileri sürüldü.
46 maçta 5 gol 6 asist
26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geride kalan sezonda Fransız takımıyla 46 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atarken, 6 kez de asist yaptı.