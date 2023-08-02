Fransızlar yazdı: Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaştığı ve milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmak üzere... Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre; sarı lacivertli kulüp, zorlu pazarlıkların ardından Cengiz'in transferi için Marsilya ile anlaştı. Milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ileri sürüldü. 46 maçta 5 gol 6 asist 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Geride kalan sezonda Fransız takımıyla 46 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atarken, 6 kez de asist yaptı.