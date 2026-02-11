Fred için ülkesinden açık davet

Transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde iddialar bulunan Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre deneyimli futbolcu, Atletico Mineiro’nun transfer gündemindeki yerini koruyor.

TEK ENGEL DEVAM EDEN SÖZLEŞMESİ

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Paulo Bracks, HG Play kanalına verdiği röportajda Fenerbahçe forması giyen Fred ile temas kurduklarını doğruladı.

Ancak Bracks, mevcut transfer döneminde resmi bir müzakere sürecinin bulunmadığını belirtti.

Fred’i kadrolarında görmek istediklerini ifade eden Bracks, transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun sarı-lacivertli kulüple devam eden sözleşmesi olduğunu vurguladı.

"GELMESİNİ ÇOK İSTERDİM"

Bracks açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim, hâlâ istiyorum. Ancak orada oynuyor ve sözleşmesi var. Bu hem kulübün hem de benim hayalim. Mevcut kontratı nedeniyle şu an için bu transferi gerçekleştiremedik. Kapımız ona sonuna kadar açık. Belo Horizonte ve kulüple güçlü bağları var. Bana kalsa çoktan burada olurdu.