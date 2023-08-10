Furkan Mehmet Doğan kiralık olarak Manisa FK'da

DHA

1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Pendikspor'dan 21 yaşındaki sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İmza törenine İdari Direktörü Nderim Nexhipi katıldı. Törende konuşan Furkan Mehmet Doğan şöyle konuştu:

Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çok çalışarak başarılı olmak istiyorum. Takımımla birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.