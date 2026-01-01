Abone ol: Google News

Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayıp, 6 Şubat Cuma günü sona erecek.

Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 10:10
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor
  • Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak.
  • Bu dönem, 6 Şubat Cuma günü sona erecek.
  • İlk transfer dönemi 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de bitmişti.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

12 EYLÜL'DE SONA ERMİŞTİ

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

