Futbolda ara transfer dönemi başlıyor

- Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak.
- Bu dönem, 6 Şubat Cuma günü sona erecek.
- İlk transfer dönemi 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de bitmişti.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
12 EYLÜL'DE SONA ERMİŞTİ
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.