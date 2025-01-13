Gabriel Paulista, Corinthians'tan teklif aldı

Haber Merkezi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 20 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Bir yandan da siyah-beyazlı takımın oyuncularına talipler geliyor.

Sezona iyi başlayan ancak daha sonra sakatlık sorunuyla karşılaşan Gabriel Paulista'yı Brezilya ekibi Corinthians kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

UOL'un haberine göre; Corinthians, siyah-beyazlı takımın defans oyuncusu Paulista ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.

Brezilya kulübünün, 34 yaşındaki stoperin şartlarını öğrenmek için Gabriel Paulista'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

HAYALİ CORINTHIANS FORMASI GİYMEK

Haber detayında; Paulista'nın, doğduğu şehir Sao Paulo'nun takımı olan Corinthians'a büyük bir sevgi beslediği ve yakın çevresine bir gün siyah-beyazlı takımda forma giyme arzusunda olduğunu dile getirdiği ileri sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle şubat ayında sahalara döneceği hatırlatıldı.

1.4 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz yaz Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Gabriel Paulista, siyah-beyazlı formayı 16 kez giydi.

1.4 milyon euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı savunmacı, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 kez de asist yaptı.