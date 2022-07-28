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    Galatasaray Ali Akman için Frankfurt ile anlaştı

    Galatasaray Ali Akman için Frankfurt ile anlaştı

    Galatasaray, efsane isim Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ı satın alma opsiyonlu kiralamak için Eintracht Frankfurt'la anlaştı.
    • 28.07.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:12
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    Ligin başlamasında kısa bir süre kalırken kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor.

    Forvet bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, rotayı yerli oyunculara çevirmişti.

    Bu bölge için de ilk aday Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'dı.

    Galatasaray Ali Akman için Frankfurt ile anlaştı #1

    Kulübüyle anlaşma tamam

    20 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması için Alman ekibiyle prensipte anlaşıldı.

    Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

    Galatasaray Ali Akman için Frankfurt ile anlaştı #2

    "Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir"

    Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaray Ali Akman için Frankfurt ile anlaştı #3


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