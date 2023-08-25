Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e veda etti Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor forması giyen savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna son şampiyon unvanıyla başlayan ve yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferler ile dikkatleri çeken Okan Buruk'un ekibi Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Arda Turan yönetimindeki 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!

Galatasaray formasını 16 kez giydi

2021-2022 sezonunun başında Göztepe'den bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 10'u ilk 11 olmak üzere 16 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Alpaslan Öztürk, kiralık olarak oynadığı Eyüpspor'da ise 18 maça çıkarken 2 gol attı.