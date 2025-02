Galatasaray, Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi

İHA

Galatasaray, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Transferin maliyetiyle ilgili ayrıntılar da kamuoyuyla paylaşıldı.

TRANSFER, KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.



Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.



Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.



Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:



2026-2027 sezonu için 6 milyon Euro, 2027-2028 sezonu için 6 milyon Euro."

GALATASARAY'IN 6. İSPANYOL FUTBOLCUSU

Morata böylece Aslan'ın 6. İspanyol futbolcusu oldu. Galatasaray'ın ilk İspanyol futbolcusu Albert Riera'ydı.

Riera'nın ardından ise Jose Rodriguez, Inaki Pena, Juan Mata ve Angelino, sarı-kırmızılılarda forma giydi.

Alvaro Morata, Galatasaray'da 77 numaralı formayı giyecek.

"BURASI ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Morata, resmi imzaların atılmasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Havalimanındaki taraftarların karşılaşmasının etkileyici olduğunu belirten Morata şöyle dedi:

"Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını seyretmiştim. Onları görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giydiğim süre boyunca elimden geleni yapacağım. Çok güzel bir forma. Drogba ile forma değiştirmiştik. Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp. Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız. Takım arkadaşlarımla bir araya gelip onlara yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum"

"FORMA İÇİN SAVAŞACAĞIMA SÖZ VEREBİLİRİM"

Gelmeden önce Teknik Direktör Okan Buruk ile konuştuğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim" şeklinde konuştu.